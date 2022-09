Die US-amerikanische Schauspielerin Brittany Snow (36, "Pitch Perfect") und ihr Mann, der Immobilienmakler Tyler Stanaland (33), gehen getrennte Wege. Gemeinsam hätten sie die "schwierige Entscheidung" getroffen, sich zu trennen, teilten beide am Mittwoch auf Instagram mit. Das Paar hatte einander im März 2020 im kalifornischen Malibu das Ja-Wort gegeben.

Sie hätten diese Entscheidung "mit Liebe und gegenseitigem Respekt für den anderen" getroffen, hieß es. Sie bräuchten mehr Zeit, um sich selbst zu verwirklichen, wollten aber weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben, auch ihrem Hund zuliebe.

Snow spielte in Filmen wie "Hairspray" (2007) und "Prom Night" (2008) mit, bevor sie 2012 an der Seite von Anna Kendrick und Rebel Wilson in der Komödie "Pitch Perfect" eine Hauptrolle erhielt. Sie wirkte auch in "Pitch Perfect 2" (2015) und "Pitch Perfect 3" (2017) mit.