Mit weniger Arbeitszeit in den Büroräumen halbiert der durchschnittliche New Yorker Büroangestellte seine jährlichen Ausgaben in Büronähe um 6730 US-Dollar von ursprünglich 13.700 US-Dollar (vor der Pandemie). Das ergaben Studien des Instituto Tecnológico Autónomo de México, der Stanford University und der University of Chicago. Doch die Rückkehr ins Büro geht in New York nur langsam voran. Zuletzt flehte sogar New Yorkers Bürgermeister Eric Adams: "Eines darf nicht passieren: Sie können nicht den ganzen Tag im Pyjama zu Hause bleiben."

So sieht es auch die "New York Times". Die renommierte Zeitung will, dass ihre Mitarbeiter zumindest drei Tage pro Woche wieder vom Büro aus arbeiten. Als "Lockmittel" schenkte sie ihnen jetzt eine Lunchbox mit dem NYT-Logo – ohne Inhalt.

Aber 1316 Beschäftigte bleiben jetzt erst recht im Homeoffice. Sie wollen höhere Löhne. Denn die bisher letzte Gehaltsrunde gab es im Jahr 2020. Konkret fordert die Journalistengewerkschaft NewsGuild eine Lohnerhöhung um acht Prozent sowie eine zusätzliche Anpassung um 5,25 Prozent wegen gestiegener Lebenshaltungskosten. Außerdem will die Gewerkschaft eine Zusicherung, dass die Beschäftigten bis Juli 2023 auf eigenen Wunsch komplett aus dem Homeoffice arbeiten können.

"Die Leute sind wütend", sagt Gewerkschafter Tom Coffey. Er verweist auf gestiegene Lebenshaltungskosten und Mieten sowie die derzeitige Inflation. Eine Fahrt ins Büro würde bedeuten, dass die Beschäftigten zusätzlich Geld für Benzin, öffentliche Verkehrsmittel, Kleidung und Mittagessen ausgeben müssten.

Einer der Journalisten, die derzeit von zu Hause arbeiten, ist der Pulitzerpreisträger Nick Confessore. "Die New York Times will uns zurück im Büro. Wir wollen Verhandlungen über bessere Löhne", schreibt er auf Twitter. "Wir hätten lieber Respekt und einen fairen Vertrag", kommentiert die Journalistin Remy Tumin. Ein Redaktionskollege meint, dass es möglicherweise gar nicht so schlau sei, wenn alle Beschäftigten die gleiche Lunchbox hätten – wegen Verwechslungsgefahr im Redaktionskühlschrank.