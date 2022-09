Vor vier Tagen veröffentlichte Disney einen Teaser-Trailer zu "The Little Mermaid". Genau eine Minute und 23 Sekunden dauert das Video und Arielle selbst ist in dem Ganzen nur wenige Sekunden zu sehen. Nichtsdestotrotz gab es Unmengen an Reaktionen. Der Trailer hat aktuell nicht nur rekordbrechende 104 Millionen globale Aufrufe, sondern auch 1.5 Millionen Daumen nach unten, die aber nur mit einer Browser-Erweiterung sichtbar sind. Auch die Kommentare sind, genau wie die Erstreaktion zu der Verfilmung, großteils negativ. Aber woher genau kommt die Kritik?

Welche Hautfarbe hat eine Meerjungfrau?

Als Disney bekannt gab, dass nach Live-Action-Neuverfilmungen wie "Aladdin" und "Die Schöne und das Biest", nun der 1989 erschienene Klassiker "Arielle – die Meerjungfrau" an der Reihe sein würde, war die Freude vieler Fans riesig. Doch als Disney die Besetzung verkündete, wurde diese Euphorie von einer Welle an rassistischen Reaktionen überlappt. Denn die weiße Zeichentrick-Arielle wird in der Verfilmung von Halle Bailey verkörpert.

Die meiste Kritik beruht darauf, dass Arielle zu den Disney-Klassikern gehört und viele, vor allem alteingesessene Fans, sich ihre Live-Action-Arielle als weiße Frau mit feuerroten Haaren vorgestellt haben. Manche Kritiker gehen sogar so weit, dass sie Arielle aufgrund der Originalgeschichte der "Little Mermaid", verfasst von dem Dänen Hans Christian Andersen, eine dänische Herkunft zuweisen - was demnach mit der Disney-Adaption, in der wohlbemerkt kein einziges Mal die Rede von Nationalität ist, sehr wenig zu tun habe. Aber wie reagiert die Hauptdarstellerin selbst?

"Jeder kann eine Prinzessin sein!"

Halle Bailey erzählt in einem Interview mit Variety, dass all die negativen und vor allem rassistischen Kommentare zwar an ihr nagten, aber das Ziel, eine Vorbildfigur, für junge dunkelhäutige Mädchen zu sein, nie überschatteten. "Ich möchte, dass das kleine Mädchen in mir und die kleinen Mädchen wie ich, die zuschauen, wissen, dass sie etwas Besonderes sind und dass sie in jeder Hinsicht eine Prinzessin sein sollten", sagt Bailey. "Es gibt keinen Grund, warum sie es nicht sein sollten." Im selben Interview spricht der Regisseur des Films, Rob Marshall, davon, dass die Entscheidung, Bailey für die Rolle der kleinen Meerjungfrau zu casten, nichts mit ihrer Hautfarbe zu tun hatte. Er sah in Bailey genau die Seele, Herzblut, Freude, Leidenschaft und vor allem Stimme, die es braucht, um eine Kultfigur wie Arielle zu verkörpern.

Nicht nur negative Kritik

Zu Bailey’s Freude scheint sie den Gedanken der Vorbildfunktion sogar schon in dem nicht mal zwei Minuten langen Trailer transportiert zu haben. Vor allem auf TikTok häufen sich Videos von jungen Mädchen und Burschen, die sich freuen, dass die Neuverfilmung von einer Person verkörpert wird, die "aussieht wie sie".

Und natürlich sind auch nicht alle Reaktionen und Kommentare, zu Halle Bailey als Arielle, ausschließlich negativ. Viele der Kommentare sind Kommentare von Menschen, die die rassistische Kritik nicht verstehen und als letztklassig empfinden.