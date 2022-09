Die Wunden des Krieges sind deutlich, aber für den Zweck nicht frisch genug. Deshalb müssen künstliche Explosions- und Brandspuren her, die Panzersperre aus Stacheldraht steht schon, während die Sandsäcke daneben noch gestapelt werden müssen. Im Badeort Kupari, zehn Kilometer südöstlich von Dubrovnik, wird derzeit eine Ruine aus dem kroatischen Unabhängigkeitskampf noch einmal absichtlich besonders hässlich geschminkt. Sie dient als Kulisse für einen Film mit Titanic-Star Kate Winslet (46), der im Zweiten Weltkrieg spielt.

Die Dreharbeiten sollten eigentlich unter strengster Geheimhaltung ablaufen, aber offenbar war der britischen Produktionsfirma nicht bewusst, dass der Drehort selbst ein kleiner Star ist. Das 1991 und 1992 durch serbisch-montenegrinische Truppen zerstörte Grand Hotel Kupari zieht als sogenannter Lost Place seit Jahren Fotografen aus aller Welt an. Die Ruine der in der 1930er-Jahren errichteten Luxusherberge liegt direkt am Meer, rundherum tummeln sich Badegäste. Dementsprechend schnell sprach sich in der Gegend herum, was es mit den Bauarbeiten und den vielen weißen Zelten rund um das seit Jahrzehnten dem Verfall preisgegebene Gebäude auf sich hat.

Auch über den Inhalt der Produktion ist schon einiges durchgesickert. Es handelt sich um ein "Biopic", also um eine verfilmte Biografie. In diesem Fall um die der US-Amerikanerin Lee Miller. Sie lebte von 1907 bis 1977 und wurde zunächst als Model, später als Fotografin bekannt. Im Zweiten Weltkrieg begleitete Miller als eine der ersten Kriegsberichterstatterinnen US-Soldaten durch Europa. Sie dokumentierte die Schrecken des Holocaust und setzte sich unmittelbar nach Kriegsende selbst für eine Aufnahme in Adolf Hitlers Badewanne in Szene. Im Film wird Lee Miller von Kate Winslet verkörpert. In einer noch nicht bekannten männlichen Rolle ist Hollywoodstar Jude Law zu sehen.

Auch Kritik

Dass für das "Biopic" mit dem kolportierten Filmtitel "Lee" eine Ruine aus einem echten Krieg adaptiert wird und im einst umkämpften Kupari noch einmal (historische) Militärfahrzeuge vorfahren, stößt nicht bei allen Einheimischen auf Begeisterung. Bürgermeister Silvio Nardelli gibt offen zu, dass er auch er über eine echte Renovierung des Grand Hotels glücklicher wäre. "Aber so wird das Areal wenigstens einmal gereinigt und der Einsturz weiterer Gebäudeteile verhindert", sagte er dem Nachrichtenportal Dubrovački vjesnik. Die Umgebung von Dubrovnik ist bei Filmproduktionsfirmen beliebt. Vor allem der Umstand, dass hier auch viele Szenen des TV-Erfolgs "Game of Thrones" entstanden, bringt immer mehr Touristen in die Stadt.

Kate Winslet dürfte vor Ort in Kupari wohnen. Offiziell heißt es natürlich: "Kein Kommentar." Aber es gibt – nur ein paar Hundert Meter von der Bucht mit dem historischen Lost Place entfernt – ein neues Sheraton-Hotel und eine von einer hohen Steinmauer geschützte Sechs-Sterne-Apartmentanlage. Auswahl genug.