Man könnte ihn beinahe als den Oscar für die Gourmets bezeichnen: Der "Guide Michelin" ist ein Hotel-, Gastronomie- und Reiseführer, der jedes Jahr in verschiedensten Länderversionen erscheint. Dieses Bewertungssystem soll Gourmets dabei helfen, besondere, neue Küchen kennenzulernen. Wer in einem Lokal also einen "Roten Michelin" erspäht, weiß, dass dieses Restaurant für seine kulinarische Qualität besonders ausgezeichnet wurde.

Dass die aktuelle Ausgabe unserer südlichen Nachbarn gleich vier neue Adressen mit einem Stern auszeichnet, bestätigt Sloweniens Rang als Gourmet-Destination mit großem Potenzial und stetig steigender Qualität.

Die dritte Ausgabe des "Guide Michelin Slovenia" zeigt, wie der gastronomische Standard im ganzen Land sich zunehmend verändert © NINO VERDNIK/BLENDA

Bei ihrer Bewertung lassen die Inspektoren des "Guide Michelin" sich von fünf Kriterien leiten: Neben der Qualität der Zutaten, dem technischen Know-how und der Harmonie der Aromen, spielen auch die Persönlichkeit des Küchenchefs sowie die Emotionen, die er mit seinen Kreationen hervorzurufen weiß, eine entscheidende Rolle. Slowenien hat unter den 58 Restaurants, die der Guide zwischen Alpen und Adria auflistet, mittlerweile neun Sternelokale.

Dass "Hiša Franko" in Kobarid zum dritten Mal in Folge mit 2 Sternen ausgezeichnet wurde, überrascht nicht, wird es doch von Ana Roš, der "weltbeste Küchenchefin 2017" geführt. Als Autodidaktin mit außergewöhnlicher Kreativität demonstriert sie das Ausmaß ihres Talents mit Präzision, Sorgfalt und Ästhetik unter Verwendung vorwiegend regionaler Produkte.

Zwei Sterne für Ana Roš (Hiša Franko) gibt es auch im diesjährigen "Guide Michelin Slowenien" © NINO VERDNIK/BLENDA

Ihrem hohen Anspruch gerecht wurden weiterhin die Restaurants: "Atelje" in Ljubljana, "Dam" in Nova Gorica, "Gostilna pri Lojzetu" im Vipava-Tal, "Gostišče Grič" in der Nähe von Ljubljana und "Hiša Denk" unweit von Maribor. Sie alle konnten ihr hohes Niveau halten und wurden mit einem Stern ausgezeichnet.

Zu den Newcomern unter Sloweniens Sternelokalen zählen:

"COB" in Portorož

Das "COB" wird von den beiden Brüdern Mate und Filip Matjaž geführt und bietet eine Gourmetreise durch die Region Istrien. Inspiriert von der malerischen Küstenlandschaft interpretiert Küchenchef Filip Matjaž gekonnt uralte Rezepte neu und verleiht ihnen einen modernen Twist.

https://cob.si

"Milka" in Kranjska Gora

"Essen, das Freude bereitet, hilft dabei, einen Gang runterzuschalten, durchzuatmen und das Leben zu genießen." Mit diesem Credo ist das junge Team rund um Küchenchef David Žefran angetreten und hat sich auf Anhieb einen Platz unter den Besten der Besten erobert. Laut "Guide Michelin" zeugen die Degustationsmenüs von überragendem technischen Können und großer Wertschätzung lokaler und regionaler Produkte.

www.hotelmilka.si/our-cuisine

Sloweniens kreative Küchenchefs beweisen, dass kulinarische Genüsse ein eigenständiges touristisches Produkt sein können © TOMO JESENICNIK

"Hiša Linhart" in Radovljica

Uroš Štefelin, der mit seiner "Vila Podvin" bereits einen Stern erworben hatte, ist nun mit seinem neuen Restaurant "Hiša Linhart" mitten ins Zentrum der Lebkuchenstadt übersiedelt. Seine äußerst aromareiche Küche basiert auf dem Locavore-Modell, was bedeutet, dass nur Lebensmittel verwendet werden, die in einer Entfernung von weniger als 150 Kilometern und in Handarbeit produziert wurden.

www.hisalinhart.si/en

"Restavracija Strelec" in Ljubjana

In der Hauptstadt sorgt das Burgrestaurant "Strelec" nun dafür, dass es zwei Sternelokale zur Auswahl gibt. Küchenchef Igor Jagodic erfreut seine Gäste mit einer modernen Küche, die technisches Können mit einer anspruchsvollen Auswahl an erstklassigen Produkten kombiniert. Auch auf die passende Weinbegleitung wird bei ihm größter Wert gelegt.

www.kaval-group.si/strelec