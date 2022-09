1 Was ist das West-Nil-Virus?

ANTWORT: Das West-Nil-Virus ist der Erreger für das sogenannte West-Nil-Fieber. Fälle von Erkrankungen treten sowohl in tropischen als auch in gemäßigten Gebieten auf – in Österreich und seinen Nachbarländern vor allem in den Sommermonaten. In den letzten Jahren sind die Infektionen in Europa insgesamt früher zu verzeichnen und stärker angestiegen.