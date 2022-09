So ganz sicher war man sich Dienstagmorgen dann doch nicht: Zeitsprung über Nacht und wieder im Jahr 2021 gelandet? Kurz die Augen gerieben und dann verwirrt festgestellt: 2021 ist gleich 2022 Minus Ukraine-Krieg und Energiekrise? Zumindest, wenn es nach der diesjährigen Emmy-Verleihung geht. Heuriger Gewinner in der Kategorie "Comedy": Ted Lasso (Apple TV+), wie schon 2021. Gewinner in der Kategorie "Hauptrolle in der Comedy-Serie": Jason Sudeikis für "Ted Lasso", wie schon 2021. Jean Smart wurde heuer für ihre Rolle in "Hacks" wie auch schon im Vorjahr mit dem Emmy für die beste Hauptrolle in einer Comedy-Serie ausgezeichnet. "Succession" krallte sich, wie schon 2020, den Emmy für die beste Drama-Serie. Zendaya wurde, wie schon vor zwei Jahren für ihre Rolle als Rue Bennett in "Euphoria" (HBO/Sky), mit dem Hauptrollen-Emmy in einer Dramaserie ausgezeichnet. Uff, also alles schon einmal dagewesen. Dabei wissen wir verlässlich, dass sich die Welt weiterdreht – im Seriengeschäft noch schneller als anderswo.