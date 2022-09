Was vielen Menschen als Nachteil ausgelegt werden kann, ist im Falle des schwedischen Rechtspopulisten Jimmie Åkesson wohl von Vorteil. Äußerlich ist der 43-jährige Politiker gänzlich unauffällig.

Im Wahlkampf gab der Schwede mit ruhiger Stimme extreme Antworten. Grundtenor: Schwedens Wohlfahrtsstaat hält keine Einwanderung aus. Wie ernst Åkesson diese Politik nimmt, bewies er 2020. An der türkisch-griechischen Grenze verteilte er Flugblätter an Flüchtlinge im Namen der „People of Sweden“. Die abgedruckte Botschaft: Schweden sei „voll“, „kommt nicht zu uns“.