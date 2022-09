Mit Traktor und Anhänger abgestürzt: Eine Person und zwei Kühe tot

Schrecklicher Unfall am Samstagfrüh in Schwaz in Tirol: Ein Traktor ist mitsamt Viehanhänger eine steile Rinne 60 Meter in die Tiefe gestürzt. Drei Personen waren am Traktor, eine davon ist beim Unfall gestorben.