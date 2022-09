Alles begann mit Problemen am Computer und bei üblichen Arbeitsprozessen. Die betroffene Mitarbeiterin meldete dies dem IT-Verantwortlichen der Stadtgemeinde Feldbach. Rasch stand aber fest, dass man es mit einem Hackangriff zu tun hatte. Das bestätigte Bürgermeister Josef Ober bei einem Pressegespräch am Montag. Über einen Verschlüsselungstrojaner hatten sich die unbekannten Täter Zugriff verschafft. Acht bis zehn Terabyte an Daten seien betroffen, auf die derzeit nicht zugegriffen werden kann. Das genaue Ausmaß ist noch nicht bekannt.