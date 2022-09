Singapur hat anlässlich des Besuchs des neuen philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos Jr. eine Orchidee nach dem Diktatorensohn und seiner Frau Louise benannt. Der 64-Jährige nahm am Mittwoch in der Wirtschaftsmetropole eine Urkunde in Empfang, in dem das Paar als offizieller Namenspate für die Hybridpflanze namens "Dendrobium Ferdinand Louise Marcos" vermerkt ist. Er sei "zutiefst dankbar" für diese Ehre, schrieb der Politiker auf Facebook.

In der Vergangenheit hatte Singapur bereits Orchideen unter anderem nach Angela Merkel, Prinzessin Diana, Margaret Thatcher und dem japanischen Kaiser Akihito benannt. Diese Praxis wird auch als "Orchideen-Diplomatie" bezeichnet.

Bei der "Dendrobium Marcos" handle es sich um eine "robuste und reichblühende" Pflanze, die Blütenzweige von etwa 50 bis 70 Zentimetern Länge hervorbringe, teilte der Botanische Garten von Singapur mit. Die Orchidee ist die Nationalpflanze des südostasiatischen Stadtstaates.

Marcos Jr. war am Dienstag nach Singapur gereist. Unter anderem kam er dort mit Ministerpräsident Lee Hsien Loong zusammen. Zudem wollte er im Rahmen seiner ersten offiziellen Reise in den Stadtstaat auch Präsidentin Halimah Yacob treffen.