Mehr als ein halbes Jahr nach dem Einmarsch in die Ukraine bezieht Russlands Präsident Wladimir Putin Stellung zur Lage im Nachbarland und zu den Folgen westlicher Sanktionen für sein Land. Der Auftritt des Kremlchefs am Mittwoch beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok wurde sowohl von Kriegsgegnern als auch von Putin-Unterstützern mit Spannung erwartet.

"Bedrohung für die ganze Welt"

Putin hat die westlichen Sanktionen gegen sein Land als "Bedrohung für die ganze Welt" kritisiert. Im Vorjahr sei die Coronapandemie noch die drängende Herausforderung gewesen, so Putin am Mittwoch. Nun seien neue Schwierigkeiten aufgekommen: "Ich meine das Sanktionsfieber des Westens, seine aggressiven Versuche, anderen Ländern ein Verhaltensmodell aufzuzwingen, sie ihrer Souveränität zu berauben und sie dem eigenen Willen zu unterwerfen."