Im Wiener Rathaus ist es letzten Samstag passiert: Der Kabarettist Christoph Fälbl ist unter die Haube gekommen. Er und seine Freundin Vanessa haben geheiratet. Bewusst ohne Medienrummel, wie der Schauspieler und Spaßmacher dem "Kurier" verriet. Für Fälbl ist es die zweite Ehe: "Diesmal ist es wieder für immer", scherzte er nach dem feierlichen Akt. Das Paar hat seit 2020 einen gemeinsamen Sohn.

Kennengelernt haben sich die beiden an ihrem späteren Hochzeitsort – im Wiener Rathaus, bei einem offiziellen Festakt für den Filmproduzenten Norbert Blecha. Eine längere Hochzeitsreise dürfte demnächst nicht anstehen: Der Kabarettist hat etliche Auftritte geplant – schon am 7. September spielt er sein Solo "Fälbls Melange" im Wiener Casanova. Demnächst sind Auftritt auch in Bruck an der Mur, Spielberg, Vorarlberg und Liechtenstein geplant.