EMA: Angepasste Impfstoffe sollen vorrangig an Risikogruppen gehen

Die angepassten Impfstoffe sollen in erster Linie an die Menschen gehen, die in Bezug auf Covid-19 ein erhöhtes Risiko aufweisen. Dazu zählen Personen ab 60, immungeschwächte Menschen und Personen mit Grunderkrankungen sowie Schwangere.