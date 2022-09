Kärntens Wakeboarder sind das Maß der Dinge. Beim Austrian-Wakeboard-Tour-Stopp am Wörthersee waren Nico Juritsch und Mara Salmina nicht zu knacken. Für beide war es der dritte Triumph in Folge. Toni Hofer komplettierte als Zweiter das starke Resultat aus heimischer Sicht. "Das sollte heuer mein achter Staatsmeistertitel werden. Aufgrund meiner ganzen Verletzungen nicht so übel", sagt Juritsch, der sich seit Jahren für die jungen, heimischen Athleten einsetzt.