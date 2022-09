1 Ist Schule ohne Masken und ohne flächendeckende Tests vertretbar?

Ja, meint Kinderinfektiologe Volker Strenger. Es würde keinen Sinn machen, wenn in den Schulen andere Regeln gelten und man hier strenger ist, als in den restlichen Bereichen wie in der Gastronomie oder im Handel. "Gerade Kinder sind durch Covid weniger gefährdet, sie gehören zu der am wenigsten vulnerablen Gruppe und sollten nicht unter den Maßnahmen leiden", sagt Strenger. Dass es zu Ansteckungen kommen wird, damit müsse man rechnen. Aber ein "normaler Schulbetrieb" sei für die Kinder wichtig. Es gilt, so Strenger, die Situation zu beobachten und zu reagieren, je nachdem, wie sie sich entwickelt.