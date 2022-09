Queen Elizabeth II. ist mittlerweile 96 Jahre alt. Über viele Jahrzehnte hat sie Termin über Termin über Termin wahrgenommen. Jetzt scheint die unermüdliche Queen jedoch erstmals etwas kürzerzutreten:

Die britische Königin Elizabeth II. verpasste die berühmten Highland-Games im schottischen Braemar in diesem Jahr. Hintergrund sind die Mobilitätsprobleme der 96 Jahre alten Monarchin. Die Queen nimmt bei dem sportlichen Wettbewerb, zu dem auch der Baumstammweitwurf im Kilt gehört, normalerweise auf der Ehrentribüne Platz. Der Event gehört zum Standardprogramm ihres Schottland-Aufenthalts im Sommer, wenn sie traditionell von Ende Juli bis Mitte September auf Schloss Balmoral in den Highlands in der Sommerfrische weilt.

Beschwerden beim Gehen sind auch der Grund, warum die Queen den anstehenden Wechsel an der Regierungsspitze in dieser Woche von Balmoral aus begleiten wird. Sowohl der scheidende Premier Boris Johnson als auch seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger sollen Anfang kommender Woche dafür nach Schottland reisen.

Die britischen Tories wollen am 5. September (13.30 Uhr MESZ) bekannt geben, wer auf Boris Johnson als Chef der Konservativen Partei und damit auch als Premierminister folgt. Als Favoritin gilt Außenministerin Liz Truss, die in Umfragen deutlich vor ihrem Rivalen und Ex-Finanzminister Rishi Sunak liegt. Die bis zu 200.000 Parteimitglieder konnten in den vergangenen Wochen per Brief oder online abstimmen, wer in die Downing Street einziehen und Johnson nachfolgen soll.