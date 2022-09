Erst im Juli hat die österreichweit erste vegane "Burger King"-Filiale am Wiener Westbahnhof aufgesperrt. Nun soll in wenigen Tagen die Lebensmittelkette Billa auf der Wiener Mariahilfer Straße ihre erste rein vegane Filiale eröffnen. Nach ersten Medienberichten am Freitag hat das Unternehmen das heute in einer Presse-Aussendung bekannt gegeben. Der neue Shop soll demnach den Namen "BILLA PFLANZILLA" tragen und ausschließlich pflanzliche Produkte im Sortiment haben.

Auch wenn in den "normalen" Billa-Filialen schon jetzt diverse vegane Produkte angeboten werden, sollen im neuen "Pflanzilla"-Store zudem Waren zum Verkauf stehen, die es bisher noch nicht bei Billa oder Billa Plus zu kaufen gab. Mehrere Tausend Produkte soll das Sortiment der Gratiszeitung "Heute" zufolge umfassen. Der 200 Quadratmeter große Store soll auf einem Teil der Fläche des Billa Plus im Kaufhaus Gerngross auf der Mariahilfer Straße angesiedelt sein. Die Eröffnung erfolgt bereits diesen Donnerstag, am 8. September. Laut Presseaussendung erwarten die ersten 300 Kundinnen und Kunden pflanzliche Willkommens-Goodies. Zudem wird es zahlreiche Verkostungen rein pflanzlicher Produkte geben.