Vanessa Herzog hat es im Prinzip überhaupt nicht nötig, gepusht zu werden. Ist allerdings eine Wette im Spiel, wird die Ferlacherin animiert. Am Sonntag greift die 27-Jährige bei der Inlineskating-EM in L’Aquila (Italien) nach fünfjähriger Abstinenz in fünf Disziplinen wieder an. „Wenn ich Europameisterin werde und eine weitere Medaille hole, hat mir Tom einen Nandu, ähnelt einem Strauß, versprochen. Aus einem Scherz wird es immer ernst“, grinst die Eisschnelllauf-Weltmeisterin von 2019, die als Tierliebhaberin bekannt ist.