Jetzt ist es fix: Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird die Airpower am Wochenende besuchen. Das Staatsoberhaupt ist bekanntlich auch Oberbefehlshaber des Österreichischen Bundesheers und soll am Samstag mit dabei sein, bestätigte Airpower-Projektleiter Wolfgang Prieler. Van der Bellen hatte die Airpower bereits 2016 besucht, damals noch als Kandidat im ersten Wahlkampf. Schon am Donnerstag traf Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in Zeltweg ein. Sie eröffnete mit Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer und Landesrat Werner Amon die Technologie-Ausstellung im Rahmen der Airpower.