Charlbi Dean, Model und Schauspielerin aus Südafrika, soll am Montag in einem New Yorker Krankenhaus verstorben sein. Das berichtet das US-Portal "Deadline". Die 32-Jährige soll an den Folgen einer "unerwarteten plötzlichen Krankheit" gestorben sein.

Die Südafrikanerin hatte mit ihrer Rolle im Film "Triangle of Sadness" (Dreieck der Traurigkeit) Weltberühmtheit erlangt. Der Film von Ruben Östlund wurde sogar mit der Goldenen Palme in Cannes ausgezeichnet. Dean hat sich gerade erst vor vier Monaten mit ihrem langjährigen Partner Luke Volker verlobt.