Mit der Erdgas-Lenkungsverordnung sollten Energieversorger aufgefordert werden, auf andere Energieträger als Gas umzurüsten. Ohne diese Verordnung kann in Mellach keine Kohle verheizt werden. Am Dienstag scheiterte die Vorlage im Hauptausschuss des Nationalrats, wo die Regierung eine Zweidrittelmehrheit benötigt hätte – die sie von den Oppositionsparteien nicht erhielt. Die SPÖ deutete Zustimmung an, wenn etwa Energieversorger mit "außergewöhnlichen Übergewinnen aus der Notsituation" für die Umrüstung auf Kohle oder Öl nicht entschädigt werden würden.