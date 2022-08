Nach der Entdeckung einer Toten Mittwochfrüh in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist der Ehemann der 57-Jährigen festgenommen worden. Laut Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner besteht "dringender Tatverdacht". Der 64-Jährige hatte angegeben, das Opfer gefunden zu haben und war zunächst als Zeuge geführt worden.

Der nunmehr Verdächtige hatte anfangs nicht einvernommen werden können. Er hatte Polizeiangaben zufolge geschockt reagiert und psychologische Betreuung erhalten. Eine erste Befragung sei nun bereits durchgeführt worden, sagte Schwaigerlehner. Ermittlungen waren im Gange. "Es sind noch weitere Vernehmungen ausständig", betonte der Sprecher.

Die 57-Jährige erlitt Stichverletzungen im Kopfbereich. Wegen Auffindungssituation und Spurenlage war von Beginn an von einem Gewaltverbrechen ausgegangen worden.

26 Frauen in diesem Jahr in Österreich getötet

Bei der 57-Jährigen handelt es sich laut APA-Zählung in diesem Jahr um die 25. mutmaßliche Tötung einer Frau in Österreich. Die Zählung musste leider nur wenige Stunden auf 26 erhöht werden. Nach der Bluttat im Bezirk Baden wurde am Mittwoch in einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) eine Frau und ein Mann tot aufgefunden. Es dürfte sich laut Polizei um Mord und Suizid handeln.