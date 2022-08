Der britische Sänger Sting (70) und seine Frau Trudie Silver haben am Montagabend ihren 30. Hochzeitstag auf ihrem toskanischen Landgut "Il Palagio" in der Nähe von Florenz gefeiert. Ein von der lokalen Tageszeitung "Corriere Fiorentino" veröffentlichtes Video zeigt Sting zusammen mit seinem Sohn Joe beim Gitarrespielen und Singen des Hits "Every Breath You Take" für seine Gäste.

Sting und Trudie Silver hatten am 22. August 1992 geheiratet. Sie halten sich einen Großteil des Jahres auf dem Landgut in der Toskana auf und wählten das Anwesen, wie schon bei anderen Gelegenheiten, um dort eine private Feier zu veranstalten. Das Paar besitzt das Landgut mit Villa bei Figline Valdarno 30 Kilometer südlich von Florenz schon seit längerem. Dort werden Wein und Olivenöl produziert, wobei auf eine umweltfreundliche Herstellung geachtet wird.