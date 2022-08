Karner will mit Werbung Migranten von Reise nach Österreich abhalten

In acht Herkunftsländern will man in sozialen Medien und via Google eine "Gegenerzählung" zu den Versprechen der Schlepper machen, erklärt Innenminister Karner. Eine Idee, die auch schon Amtsvorgängerin Mikl-Leitner hatte.