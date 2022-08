In einigen Monaten heißt es wieder "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!", die Vorbereitungen für das Dschungelcamp 2023 starten aber bereits jetzt. Die kommende Staffel der Kult-Realityshow wird wieder in Australien stattfinden, so viel steht schon einmal fest. Zudem wird Moderatorin Sonja Zietlow ein neuer Mann an die Seite gestellt, Jan Köppen wird die Nachfolge von Daniel Hartwich antreten.

Erste Kandidaten

Nun wurden auch die ersten Kandidaten bekannt gegeben: Lucas Cordalis, Ehemann von Reality-Star Daniela Katzenberger, darf seine Teilnahme vom letzten Jahr nachholen. Er durfte aufgrund einer Coronainfektion nicht ins Camp einziehen. Außerdem dabei sein soll Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold. Der Ex-Bachelor hat bereits an einigen Formaten wie "Das Sommerhaus der Stars" oder "Kampf der Realitystars" teilgenommen.

Laut Informationen der "Bild" soll auch der Influencer "Twenty4Tim" in den australischen Dschungel einziehen. Der Social-Media-Star, der mit bürgerlichem Namen Tim Kampmann heißt, hat 2,2 Millionen Fans auf Instagram.

RTL selbst hat die Informationen um die Kandidaten noch nicht bestätigt.