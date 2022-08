Einen tierischen Einsatz hatten Feuerwehr und Bergwacht am Wochenende am Karspitz im Berchtesgadener Land an der Grenze zwischen Salzburg und Bayern: Eine Kuh war zwischen zwei Bäumen stecken geblieben und konnte weder vor noch zurück. Ihr Besitzer, ein Bauer aus der Gegend, schlug daraufhin Alarm.

Die Rettungskräfte fällten daraufhin einen Baum und schnitten die unteren Äste des zweiten ab. Mithilfe eines Gurtes gelang es schließlich, die schon sehr geschwächte Kuh aus ihrer misslichen Lage zu befreien – und sie wieder zu ihren "Kolleginnen" auf die Weide zu bringen.

© BRK Berchtesgadener Land