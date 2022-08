Für viele Familien bedeutet der Schulbeginn eine große finanzielle Belastung. Aus diesem Grund vergibt die Caritas österreichweit Gutscheine in Höhe von 80 Euro, die für Schulartikel verwendet werden können. Die Aktion "Schulstartklar" richtet sich hauptsächlich an Schülerinnen und Schüler aus Mindest- und Sozialhilfehaushalten und wird vom Sozialministerium und der Europäischen Union unterstützt.

Bis Mitte Augst sollen die Familien mittels Brief vom Sozialministerium über das Projekt informiert worden sein. Mit diesem Brief können sie bei den Abholstellen der Volkshilfe, der Caritas und der Kinderfreunde ihren Gutschein abholen und in den Libro- und Pagro-Filialen für Schulartikel einlösen. Zu beachten ist: Dass bei der Abholung sowohl der Brief als auch ein amtlicher Lichtbildausweis vorgelegt werden müssen. Die Gutscheine können noch bis 23. September in den 13 Ausgabestellen steiermarkweit und sechs Stellen in Kärnten abgeholt und bis 1. Oktober eingelöst werden. Österreichweit gibt es 72 Ausgabestellen.

40 Euro als zusätzliche Unterstützung

Darüber hinaus bietet die Caritas mit der Aktion "Schulstart Plus" heuer einen Teuerungsausgleich an. Auch in diesem Fall sind die Anspruchsberechtigten jene Familien aus Haushalten mit Mindestsicherung, Sozialhilfe oder Sozialunterstützung. Sie erhalten flexibel einsetzbare Gutscheine der Firma Sodexo in Höhe von 40 Euro. Diese "Schulstart Plus"-Gutscheine können sowohl für Schulartikel als auch für Lebensmittel, Kleidung und andere Dinge des täglichen Bedarfs eingelöst werden. Sie sind bis 31. Dezember gültig.

Für armutsgefährdete Familien und Menschen in finanzieller Not, die von den Teuerungen stark betroffen sind, gibt es bei der Caritas kostenlose und diskrete Beratung. Alle weiteren Informationen gibt es in den regionalen Beratungsstellen oder auf der Homepage.