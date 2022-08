Noch vor etwas mehr als einer Woche meldete sich das Formel-1-Traumpaar Fernando Alonso und Andrea Schlager aus dem gemeinsamen Urlaub. Nun wurden beide bei der MotoGP in Spielberg gesehen. Während die steirische TV-Moderatorin die Zuseher auf ServusTV durch das Wochenende führt, besuchte Alonso die Box von Aprilia und Aleix Espargaro.

Dem Spanier scheint es also nicht zur im Rahmen der Formel 1 in der Obersteiermark zu gefallen. Alonso sei öfters hier, erklärte seine Freundin im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Nur im Winter hatte der zweifache Formel-1-Weltmeister so seine Probleme mit den niedrigen Temperaturen in der Heimat seiner Partnerin.

Kommende Woche geht es für den Alpine-Piloten in Spa-Francorchamps weiter, dort wird auch Schlager mit ServusTV wieder mit dabei sein. Trotz Rennzirkus bleibt also genug Zeit für gemeinsame Unternehmungen.