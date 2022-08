Der Milchpreis, den Bauern von den Molkereien erhalten, ist deutlich gestiegen: So zahlen etwa die Kärntnermilch und die Berglandmilch den Bauern 52 Cent netto je Liter Milch, vor eineinhalb Jahren waren es erst 38 Cent. Ist das schon das Ende der Fahnenstange?

HELMUT PETSCHAR: Ich gehe davon aus, dass die Preise im Herbst nochmals nach oben gehen werden. Für die Bauern, aber auch Richtung Handel. International steigen die Preise ja auch spürbar. Speziell in den Grenzregionen von Salzburg, Tirol und Oberösterreich sind Bauern teilweise nach Deutschland abgewandert. Das hatten wir in der Dimension noch nie. Deutschland hat uns im letzten Jahr überholt. Wir müssen aber zur Versorgungssicherheit die Milch in Österreich behalten.