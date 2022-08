Die extremen Unwetter am Donnerstag forderten weitere Todesopfer: In Gaming (Bezirk Scheibbs) sind am Donnerstagnachmittag drei Menschen durch einen umgestürzten Baum getötet worden. Das Unglück ereignete sich nach Polizeiangaben im Bereich der Zellerrain Straße. Die Ermittlungen zur Klärung der Identität der Opfer waren im Gang, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager am frühen Abend auf Anfrage mit.

Laut dem Polizeisprecher war kurz vor 18.00 Uhr ein Notruf aus dem Bereich Holzhüttenboden wegen umgestürzter Bäume eingegangen. Auch von verletzten Personen war die Rede. Polizei, Rettungsteams zu Boden sowie Notarzthubschrauber rückten aus. Gegen 18.45 Uhr stand Baumschlager zufolge fest, dass drei Menschen ums Leben gekommen waren.

Tragödie in Freizeitanlage in Kärnten

Im Kärntner Freizeitzentrum St. Andrä hat ein kurzes, aber enorm heftiges Gewitter mit Sturmböen am Donnerstagnachmittag mehrere Bäume entwurzelt. Dabei zwei Kinder getötet und 13 Personen zum Teil schwer verletzt.

Frequency unterbrochen

In St. Pölten wurde das Musikfestival Frequency aus Sicherheitsgründen unterbrochen, nahm aber später den Betrieb wieder auf.

Veranstalter Harry Jenner kam während der Performance des Rappers Kummer auf die Bühne und verkündete die Entscheidung, unterdessen zogen bereits schwarze Wolken am Himmel auf. Zuvor hatten auf dem Event tropische Temperaturen geherrscht. "Es wäre kein Festival, wenn es nicht einen kleinen Weltuntergang gäbe", meinte Popsängerin Lisa Pac dazu.

Die Veranstalter warnten die Besucher vor "starkem Gewitter und Hagel" - das Gelände wurde kurzfristig geräumt © (c) APA/FLORIAN WIESER (FLORIAN WIESER)

Fünf Tote in Südeuropa

Auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika forderte ein Hagelsturm drei Menschenleben, in der Toskana wurden zwei Menschen durch umstürzende Bäume während eines Unwetters getötet.