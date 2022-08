Schon im Juni haben die Schreiben eines niederösterreichischen Anwalts für Aufregung gesorgt. Im Namen einer Mandantin fordert dieser vor allem von kleinen Unternehmen und Einzelunternehmerinnen 100 Euro Schadenersatz und 90 Euro Bearbeitungsgebühr. Die Schreiben haben nicht einmal eine Geschäftszahl. Nun hat der Anwalt eine weitere Runde dieser Briefe verschickt. Experten sehen die Forderung jedoch als nicht stichhaltig an. Die Wirtschaftskammer warnt bereits länger vor dem Brief und rät allen Mitglieder, die Rechtsberatung der Kammer in Anspruch zu nehmen, bevor irgendwelche Zahlungen getätigt werden.