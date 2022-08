26 Jahre waren Natalia und Vitali Klitschko ein Paar. Der ehemalige Boxer und jetzige Bürgermeister von Kiew und die Sängerin trennen sich. Klitschko hat dies auch gegenüber der "Bild" bestätigt.

Jetzt meldet sich Natalia – die mit den gemeinsamen Kindern Yegor-Daniel (22), Elizabeth-Victoria (19) und Max (17) in Hamburg lebt – erstmals auf Instagram. "Ich bin dankbar für alles, was wir in den letzten 25 Jahren erlebt haben", schrieb sie auf dem Kanal.

"Unsere Scheidung ist eine bewusste, ausgewogene und einvernehmliche Scheidung" heißt es dort. Man habe sich aufgrund "räumlicher Distanz" entfernt.