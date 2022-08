In der Nacht auf Donnerstag kam es in Oftering (Bezirk Linz-Land/Oberösterreich) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Linzer fuhr gegen 1.35 Uhr auf der L532, der Hörschinger- beziehungsweise Ofteringer Straße als er auf einmal die Kontrolle über sien Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Einsatzkräfte vermuten erhöhte Geschwindigkeit als Ursache. Das Auto prallte gegen einen Baum und wurde in zwei Teile gerissen. Der vordere Fahrzeugbereich kam vor einem weiteren Baum zum Stillstand, das Heck überschlug sich gegenüber in ein angrenzendes Feld.

Am Beifahrersitz befand sich ein 16-Jähriger aus Linz. Beide Insassen wurden bei dem Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Fahrzeuglenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels-Grieskirchen an den Standort Wels gebracht. Für den Beifahrer kam jede Hilfe zu spät, der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen, berichtet die Polizei.

Die Einsatzkräfte suchten die Unfallstelle nach eventuellen weiteren beteiligten Personen ab. Nach der kriminalpolizeilichen Spurensicherung und Unfallaufnahme führte die Feuerwehr gemeinsam mit dem Abschleppunternehmen die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle durch. Die L532 Hörschinger- beziehungsweise Ofteringer Straße war zwischen Hörsching und Oftering für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.