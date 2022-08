Es ist fast auf den Tag genau zwei Monate her, als am 19. Juni, am späten Sonntagabend, eine Nachricht aus dem „kleinen Krisenkabinett“ der Bundesregierung für gehöriges Aufsehen gesorgt hat: Das Fernheizkraftwerk im steirischen Mellach soll so umgerüstet werden, dass dort – im Notfall – wieder Strom und Wärme aus Kohle erzeugt werden können.