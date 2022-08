MÄRZENGRUND

Bewertung: **

In seinem Stück von 2016 erzählt Volksautor Felix Mitterer eine aus der Zeit gefallene Geschichte: Der Bauernsohn Elias (jung: Jakob Mader, alt: Johannes Krisch) soll den Hof übernehmen, doch die vorgezeichnete Zukunft überfordert ihn. So geht er, nach einem einschneidenden Vorfall, als Einsiedler hinauf auf den titelgebenden Märzengrund. Was an eine männliche "Geierwally"-Variation erinnert, ist hier 1967/68 angesiedelt: Es gibt Autos (NSU Prinz) und Party-Musik aus der Dose (Roy Black). Adrian Goiginger ("Die beste aller Welten") sucht einen universellen Zugang zur anachronistischen Vorlage. Er findet sie in intensiven Naturbildern, hat aber damit zu tun, die Kitsch-Gefahr zu bannen, die in der simplen Tiroler Geschichte steckt. Dynamik, Leichtigkeit und Fantasie seines autobiografischen Debüts blitzen nur selten auf. (maw)

DER GESANG DER FLUSSKREBSE

Bewertung: ***

Opulente, atmosphärisch dicht inszenierte Verfilmung des Bestsellers von Delia Owens: In vielen Rückblenden erzählt die Filmemacherin Olivia Newman die Coming-of-Age-Story von Kaya (tolle Talentprobe: Daisy Edgar-Jones). Zu sehen ist, wie sie frische Muscheln sticht, wie das Dorf sie argwöhnisch beobachtet, wie sie sich zum ersten Mal unglücklich verliebt und kurze Zeit später auf den arroganten Feschak Chase hereinfällt. Blöd nur, dass dieser eines Tages, lange, nachdem sie Schluss mit ihm gemacht hatte, tot aufgefunden wird. Ohne Beweise wird Kaya verhaftet, die Staatsanwaltschaft fordert die Todesstrafe.

In diesem Sumpf aber auch heimisch: Pathos, Kitsch und eine starke finale Pointe – für die man davor einige Längen und Seichtgebiete ertragen muss. (js) Eine ausführliche Kritik zum Film der Woche lesen Sie hier.





JAGDSAISON

Bewertung: **

Jagdsaison. Sie fluchen, rülpsen und haben immer einen Spruch parat: In der lauten, verrückten Komödie begeben sich drei Frauen mit ihren Krisen und Problemen über Affären ihrer Männer, Eifersüchteleien, gewollte Liebeleien und Selbstfindung auf einen Wochenendtrip. Und die drei Darstellerinnen Rosalie Thomass, Almila Bagriacik, Marie Burchard dürfen unter der Regie von Aron Lehmann einmal kräftig das Niveau senken. Erfrischend, geht aber klamauktechnisch mitunter dennoch in die Hose. (js)