Mit ihrem 2008 gegründeten Modelabel hat Victoria Beckham ihr Image als Modeikone nach ihrer "Spice Girls"-Zeit ausgebaut. Doch das Unternehmen schreibt derzeit wohl rote Zahlen. Wie "Mirror" berichtet, beläuft sich die Summe der Schulden auf 64 Millionen Euro.

Die Verluste sollen auch aufgrund der Pandemie entstanden sein. Laut eines Berichts soll es heißen: "Die Gesamteinnahmen der Victoria Beckham Holdings Gruppe fielen um 6 Prozent auf 36,1 Mio. Pfund (Anmerkung: rund 42,7 Millionen Euro) aufgrund der Auswirkungen der weltweiten Pandemie." Das Unternehmen habe aber schnell gehandelt. Durch gezielte Kontrolle von Ausgaben habe das Imperium sogar "Betriebsverluste um 57 Prozent" verringern können.

Die Designerin aber will ihr Unternehmen weiter ausbauen, aufgeben kommt für Beckham offenbar nicht infrage. "Das ist es, was Victoria ihre Identität gibt, sie liebt es und trotz der offensichtlichen Hindernisse ist sie ein begeisterter Verfechter und mit großer Leidenschaft dabei", so ein Insider auf Nachfrage von "Daily Mail".

Auf Instagram postete sie auch bereits Werbung für ein neues Paar Schuhe ihrer Marke mit dem Text: "Trete mutig in die neue Saison".

Auch ihre Sprecherin betont den Fortbestand – spricht sogar von einem Ausbau der Marke: "Victoria Beckham Beauty baut sein Portfolio mit einer Reihe erfolgreicher Produkteinführungen in diesem Jahr weiter aus, die zu den Besten ihrer Klasse im Bereich der reinen Luxusschönheit und Hautpflege gehören." Wirtschaftsprüfer hätten aber bereits "erheblichen Zweifel" an der Beständigkeit des Unternehmens geäußert.