Die Abkühlung der Konjunkturstimmung in Österreich hat sich zu Beginn des zweiten Halbjahres 2022 beschleunigt. Die zweijährige Erholung der österreichischen Wirtschaft geht offenbar zu Ende. Ursachen dafür sind die kaputten Lieferketten und die hohen Energiepreise.

„Der UniCredit Bank Austria Konjunkturindikator ist im Juli auf minus 2,0 Punkte gesunken. Damit fiel der Indikator auf den niedrigsten Wert seit zwei Jahren, wie unmittelbar nach dem ersten Lockdown in der Pandemie“, sagt UniCredit Bank Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer. Und: „Das Konjunkturklima in Österreich wird derzeit durch die schlechtere Stimmung in der Industrie und am Bau gedämpft. Im Dienstleistungssektor hält der Optimismus noch an. Der Rückgang der Konsumentenstimmung deutet auf eine weitere Eintrübung hin.“ Trotz drohender Stagnation sehen die BA-Experten weiterhin ein hohes Wirtschaftswachstum von 4,4 Prozent.



Der auf Basis der österreichischen Außenhandelsanteile ermittelte Index für die globale Industriestimmung hat laut Bank Austria den niedrigsten Wert seit Ende 2020 erreicht. Die Geschäftsaussichten leiden unter dem mittlerweile rückläufigen Neugeschäft. Auch in der Bauwirtschaft und bei den Konsumenten reduziert sich der Optimismus. „Die steigenden Lebenshaltungskosten werden die Konsumnachfrage der

Österreicher dämpfen“, sagt Bruckbauer.