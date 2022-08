Gold bei der EM in München. Haben Sie es eigentlich schon realisiert, dass sie nun Boulder-Europameister sind?

NICOLAI UZNIK: Nein, irgendwie fühlt sich das alles noch nicht richtig an, ich bin ein bisschen verloren. Es ist aber auch alles so schnell gegangen, auch im Finale ist so viel passiert und dann plötzlich war es geschafft.