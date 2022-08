In Tirol sind am Donnerstag bei zwei Unfällen, in die Linienbusse involviert waren, mehrere Personen verletzte worden. In Längenfeld (Bezirk Imst) musste ein 31-jähriger Buslenker verkehrsbedingt und unvorhergesehen beim Abbiegen kurz auf der Gegenfahrbahn abbremsen, woraufhin es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 45-jährigen deutschen Motorradfahrer kam. Dieser wurde dabei verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.

Eine im Linienbus mitfahrende 17-jährige Belgierin wurde ebenfalls verletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die Ötztalstraße rund 30 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt werden, hieß es.

Unfall auch in Innsbruck

Bei einem Unfall in einem Kreuzungsbereich in Innsbruck wurden am Nachmittag im Zuge einer Notbremsung dann drei Businsassen verletzt. Grund für das Bremsmanöver dürfte laut Polizei eine aufgrund einer Störung nicht aktive Ampel gewesen sein, als ein 64-jähriger kuwaitischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw die Kreuzung durchfahren wollte. Die verletzten Fahrgäste im Alter von 40, 44 und 57 Jahren wurden von der Rettung am Unfallort erstversorgt und anschließend in die Klinik eingeliefert.