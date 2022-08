Donnerstagvormittag, gegen 10 Uhr in Graz: In der Schmiedgasse sammeln sich Menschen vor dem Stand der Bierpartei. Die Stimmung ist entspannt, bis der Gründer der Partei Marco Pogo persönlich eintrifft, der in den Augen einiger Grazer bereits der nächste Bundespräsident ist. Lässig wie bekannt, beantwortet er gekonnt Fragen der Reporter und knipst Selfies mit seinen Fans.