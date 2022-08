Als Heidi Klum, damals 45, und Tom Kaulitz ihre Liebe öffentlich machten, hagelte es auch Kritik, der Musiker ("Tokio Hotel") ist 17 Jahre jünger als das Model. Die beiden aber kümmerten sich nicht um das Gerede und sie heirateten ein Jahr später. Dass nicht nur ältere Männer wesentlich jüngere Frauen heiraten, sondern dass das auch in die umgekehrte Richtung geht, ist ja weit seltener und gesellschaftlich immer noch wenig akzeptiert. Im Interview mit "E!" erzählte die Moderatorin und Unternehmerin Klum nun, dass sie von der Jugendlichkeit ihres Mannes durchaus profitiere. Er helfe ihr, ihre jugendliche Ausstrahlung zu bewahren und zwar auf eine ganze besondere Weise.

"Ich sauge sein junges Blut", sagte das 49-jährige Model. "Wie ein Vampir". Ernst meinte sie das nicht. Wobei ein solches Ritual - zumindest in Hollywood - gar nicht so ungewöhnlich scheint. So hatten bereits Schauspielerin Megan Fox und Rapper Machine Gun Kelly berichtet, dass sie das Blut des jeweils anderen für rituelle Zwecke trinken würden.

Klum und Kaulitz sind seit 2019 verheiratet und lassen auf Instagram die Welt an ihrer Liebe teilhaben. "Ich kenne ihn einfach so gut. Wir passen einfach sehr gut zusammen", erzählte sie. Endlich habe sie das Gefühl, den Richtigen gefunden zu haben. Klum genießt das Leben in Zweisamkeit in vollen Zügen. Schließlich, führt sie aus, sei man nie wieder so jung wie jetzt. "Ich liebe es, im Jetzt zu leben und für mich bedeutet das Sonne und Spaß zu haben", so Klum.