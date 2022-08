Die einen lieben, die anderen hassen sie: Gruppenchats auf WhatsApp. Wer eher zu letzteren gehört, kann jetzt aufatmen: Die Messenger-App bietet nämlich jetzt endlich die Funktion, WhatsApp-Gruppen heimlich - beziehungsweise wie WhatsApp-Mutter Meta es formuliert, "lautlos" verlassen zu können. Andere Gruppen-Mitglieder können dann künftig nicht mehr sehen, ob eine Gruppe verlasse wurde. Darüber informiert werden nur mehr die Gruppen-Administratoren.

WhatsApp liefert aber noch mehr neue Features, um die Privatsphäre seiner Nutzerinnern und Nutzer schützen. So soll es künftig zum Beispiel möglich sein, zu kontrollieren, welche Kontakte sehen können, ob man gerade online ist oder nicht. Zudem wird auch das Thema Screenshots angegangen: Wenn aktuell auch noch in einer Testphase befindlich, arbeitet Meta an einer weiteren Funktion, die verhindern soll, dass von Einmal-Fotos oder -Nachrichten Screenshots angefertigt werden können.