Das Thermometer lügt nicht. Tagsüber herrschen in Edmonton Temperaturen um die 30 Grad. Nichtsdestotrotz wird Eishockey gespielt. Nicht irgendein Turnier: Die U20-WM beginnt und wird in Edmonton/Red Deer ausgetragen. Weil der letzte Anlauf im Dezember aufgrund vieler Corona-Fälle abgebrochen werden musste. Und weil eine Menge Geld im Spiel ist. So gab der IIHF (Internationaler Eishockey-Verband) dem Druck von Hockey Canada und TV-Anstalten wie TSN nach. Ob jedoch die Resonanz mit jener im Winter vergleichbar sein wird, darf bezweifelt werden. Denn selbst im Eishockey-verrückten Kanada ist im Hochsommer die Begeisterung enden wollend.