Monaco, die Heimat der Reichen und Schönen. Eine Location, wo Statussymbolik seine eigene Bedeutung darstellt. Trialbiker Fabio Wibmer konnte im Winter 2021 dem Lockruf der Côte d’Azur nicht widerstehen. Jedoch nicht wegen des Arguments, es quasi geschafft zu haben. „Ich wollte schon immer am Meer wohnen. Im Winter ist es perfekt. Ich kann täglich bei Topbedingungen an verschiedensten Arealen trainieren. Hier gibt es coole Riding Spots entlang der Riviera, zum Beispiel in der Nähe der vielen Häfen“, erzählt der Osttiroler, der einem das Gefühl vermittelt, dass er hier unerkannt seine Touren auf dem Bike drehen kann.