Tragischer Todesfall am Donnerstag in Bad Radkersburg: Gegen 16.10 Uhr besuchte eine 56-jährige Bewohnerin eines Pflegeheimes gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten ein Café nicht weit von dem Pflegeheim. Sie setzten sich laut Polizei in den Gastgarten. Die Frau benutzte dort ihr Sauerstoffgerät, in dem Sauerstoff über Schläuche in die Nase geleitet wurde.

Die 56-Jährige dürfte währenddessen eine Zigarette angezündet haben. Der Sauerstoff im Gerät reagierte mit dem Feuer der Zigarette. Das Gas-Sauerstoffgemisch explodierte. Die Frau, die durch eine Vorerkrankung belastet war, atmete die Rauchgase ein.

Reanimierungsversuche durch den Notarzt blieben erfolglos, die Frau erlitt ein Inhalationstrauma. Sie starb vermutlich an den giftigen Dämpfen, die sie eingeatmet hatte. Verletzt wurde sonst niemand.

Anmerkung: In einer früheren Version des Artikels wurde geschrieben, dass die Sauerstoffflasche der Frau explodierte. Die Polizei hat diese Meldung mittlerweile korrigiert. Nicht die Flasche explodierte, sondern der Sauerstoff im Gerät.