Ein roter Feuerball mit leuchtenden Flecken vor rabenschwarzem Hintergrund – eine angebliche Aufnahme des James-Webb-Weltraumteleskops hat sich als Scheibe Chorizo-Wurst entpuppt.

"Ich komme, um mich bei jenen zu entschuldigen, die mein Scherz, der in keiner Weise originell war, entsetzt haben könnte. Ich wollte einfach zur Vorsicht mahnen mit Bildern, die für sich genommen vielsagend wirken. Der Witz eines Wissenschaftlers!" – mit diesen Worten erklärte der französische Physiker und Wissenschaftsphilosoph Etienne Klein seinen Scherz, der nicht überall gut angekommen war.

Der Urheber einer angeblich spektakulären Weltraumaufnahme hatte das Bild am Sonntag auf Twitter veröffentlicht und behauptet, es handle sich um eine Aufnahme von dem der Sonne am nächsten gelegenen Stern Proxima Centauri. Während andere Twitter-Nutzer noch die Details auf dem Bild bewunderten, enthüllte die "Huffington Post", dass es sich in Wirklichkeit um eine Scheibe der scharfen spanischen Wurst handle.

Er habe mit seinem Post zur Vorsicht bei der Beurteilung von Bildern im Netz anregen wollen. Ein paar Tage später postete der 64-jährige Forschungsdirektor des Energieforschungsinstituts CEA und Produzent einer französischen Wissenschaftssendung erneut eine Aufnahme des Weltraumteleskops.

Das Bild von der Wagenrad-Galaxie sei diesmal echt, versicherte er.