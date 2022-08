"Natürlich unterschreibe ich das. Ich nehme auch eine Unterstützungserklärung für meine Frau mit“, sagt ein Mann, der sich den Auftakt der „Holen wir uns unser Österreich zurück!“-Tour“ von Walter Rosenkranz in der Steiermark nicht entgehen lässt. Unterstützungserklärungen für den FPÖ-Präsidentschaftskandidaten, er braucht mindestens 6000, sind in den Räumlichkeiten des Gasthauses Leitner zuhauf zu finden – Anleitung inklusive: "So funktioniert‘s".



In Kärnten eröffnete Rosenkranz seinen Wahlkampf am Villacher Kirchtag – am 4. August ging es in die Steiermark. Genau nach Scheifling im Bezirk Murau, das nicht gerade als freiheitliche Hochburg gilt.

Zumindest gibt es mit Thomas Auer nur einen FPÖ-Gemeinderat, er ist auch Obmann der Bezirkspartei. Eingefädelt hat den Auftritt in Scheifling allerdings der aus der Obersteiermark stammende Nationalratsabgeordnete Wolfgang Zanger: Er kennt Rosenkranz seit vielen Jahren und beschreibt ihn als "herzensguten Menschen". Das Einmaleins der Politik habe er im kleinen Finger: "Er kennt die brennenden Themen."