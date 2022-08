1 Multiple Sklerose zählt zu den Autoimmunerkrankungen. Auf welche Symptome sollte man achten?

Erste Symptome einer Multiplen Sklerose (MS) können sehr unspezifisch sein. Koordinationsstörungen können ebenso vorkommen, wie ein Taubheitsgefühl oder „Ameisenkribbeln“ in den Gliedmaßen. Bei rund einem Drittel der Betroffenen kommt es auch zu Sehstörungen, meist nur auf einem Auge. Auch rasches Ermüden (Fatigue) bzw. Konzentrationsstörungen und auch Depressionen können auftreten. Christian Enzinger, Abteilungsleiter der Allgemeinen Neurologie am Universitätsklinikum Graz, erklärt: „Die Verbindungen, die Nervenzellen betreffen, werden bei MS angegriffen“. Um das Fortschreiten der MS so gut wie möglich einzudämmen, ist es wichtig, so früh wie möglich im Verlauf der Erkrankung mit der Therapie zu beginnen.