132 Fälle von Affenpocken wurden mit Stand 1. August in Österreich gemeldet. Seitdem der erste Fall im Mai in Österreich bestätigt wurde, steigen die Zahlen – nicht massiv, aber stetig. "Im Vergleich zu anderen Staaten ist die Anzahl an bestätigten Affenpockenfällen hierzulande noch auf einem niedrigeren Niveau", heißt es aus dem Ressort von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in Bezug auf die aktuelle Situation.